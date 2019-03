CALCIOMERCATO MILAN SENSI / Obiettivo Diawara per il Milan. Ma non l'unico in agenda per il Dt Leonardo per la prossima estate, con il club rossonero intenzionato a rivoluzionare il centrocampo di Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In cima alla lista del 'Diavolo' ci sarebbe infatti Stefanostando a 'Tuttosport' il talento del Sassuolo resterebbe il preferito della dirigenza di Via Aldo Rossi. Nei radar del Milan anche Tonali, anche se per il gioiello del Brescia ci sarebbe la forte concorrenza di