Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan, Juventus e della Nazionale italiana, ha concesso una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Tanti i temi trattati, a partire proprio dalla nuova Italia di Roberto Mancini: ''Tre centrocampisti di qualità e una missione: giocare a calcio, sempre. Anche contro la Finlandia: in una parola, la definirei moderna.Dobbiamo provare a vincere l’Europeo e poi il Mondiale: la qualità non manca e la concorrenza non mi pare tremenda. Balotelli? Si è rimesso in gioco, credo anche per tornare in Nazionale: se ha capito davvero che era l’unica cosa da fare, sarebbe già buon segno. Comunque, nel frattempo è giusto chiamare Kean, come si è visto a Udine: non spreca la fiducia che gli danno e quando gioca, spesso fa gol. Mica poco''. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L'Inter e il caso Icardi: ''L’Inter poteva fare di più, ma ha frenato in certi momenti decisivi, ha avuto infortuni e poi la vicenda Icardi. Forse le è mancata una rosa ampissima: non ha venti giocatori più o meno dello stesso livello, anche se quindici sono molto buoni. Derby? Era la partita della vita e ha giocato l’unica partita che poteva fare: aggredendo in avanti, di squadra, tutti che aiutano tutti. Quella che di solito faceva il Milan. Lautaro o Icardi? Il primo è più completo, fa giocare meglio la squadra; Icardi è più uomo gol. Ma possono giocare insieme: una bella coppia. Wanda e la fascia? Diverse cose non devono essere andate per il verso giusto. La società ha scelto un gesto forte: a volte servono. I procuratori vanno in sede, parlano, risolvono le cose lì dentro: ci sarebbe stato meno casino se tutto fosse stato meno pubblico, meno social.

L’Inter resta, chi non gioca perde valore: se Icardi fosse stato ancora fermo, chi lo avrebbe voluto più? L’Inter un altro attaccante ce l’ha: come rientrerà Icardi dopo essere stato fermo così tanto?''.

Il Milan di Gattuso: ''Nel derby è stato costretto a giocare una partita che non era abituato a fare. Ma siriprenderà: la compattezza di prima non era un caso. Da Rino mi aspettavo l’organizzazione difensiva, il saper essere ferocemente concentrata della sua squadra. Non mi aspettavo questa voglia di costruire gioco, di essere anche belli da vedere. Ma Rino ha studiato, è andato oltre l’etichetta che aveva da giocatore tutto grinta: i tecnici non sempre sono come quando giocavano. L'addio di Higuain? Da come vanno le cose, un guadagno: Piatek è giovane, e fa quasi sempre gol. Mi piace la cattiveria con cui cerca sempre la porta, quasi da assatanato: mi ricorda Inzaghi, sembra sapere sempre dove andrà il pallone''.

La Juventus e il cammino in Champions: ''La sfida contro l'Atletico? Si può, quando sei forte e prepari una partita nei minimi dettagli. Quando cambi totalmente la testa: la Juve non era quella di Madrid, doveva solo convincersene. Senza Ronaldo non sarebbe finita comunque uno a zero non credo, forse non 3-­0. Ma come ha detto lui: l’hanno preso per quello. Se scegli di cambiare vita a 33 anni, le tue motivazioni sono al massimo. Devi solo adattarti alla nuova realtà, e lui l’ha fatto molto in fretta. Come si vince la Champions? Nell’anno giusto ci sono episodi che ti fanno capire che lo sarà. Nel caso della Juve quella partita perfetta, l’aver eliminato chi avrebbe giocato la finale in casa, l’uscita del Real. Ora c'è l'Ajax. Buon sorteggio: ha fatto due grandi partite contro il Real, ma raramente s’era visto un Real così disorganizzato. Alla Juve non succederà, e fisicamente possono “distruggerli”. La Juventus ha grandissime chance di vincerla, le possibilità con l’autostima al massimo sono aumentate. A patto di convincersi che è necessario imporsi quel ritmo e quella mentalità dal primo minuto di ogni partita. Quello che la Juve non aveva fatto a Madrid''.

