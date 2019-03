NAPOLI ANCELOTTI PREMIO / AGGIORNAMENTO ORE 13.01 - È terminato l'evento per la consegna ad Ancelotti del premio 'Etica nello Sport' presso l'Università di Roma Tor Vergata che Calciomercato.it ha seguito in diretta con il proprio inviato.

ORE 12.55 - Divertente siparietto con Ancelotti che passa da intervistato a professore e rivolge una domanda agli studenti: "Sapete dirmi quanti sono i gesti tecnici nel calcio? Infiniti? Sbagliato! Cinque? No, di più! Sette? Esatto: sono il contrasto, la conduzione del pallone, il passaggio o tiro, il colpo di testa, il dribbling, la rimessa laterale e le parate del portiere".

ORE 12.47 - Sul Napoli. "Ai miei presidenti dico sempre una cosa, nel calcio ci sono tre possibilità. Si può vincere, pareggiare o perdere. La cosa peggiore che può capitare è perdere, niente di più... Il Napoli ha un progetto vincente, ma bisogna fare il passo in base alla gamba che si ha. La società è ripartita dopo un fallimento e adesso, dopo solo dodici anni, siamo stabilmente in Champions League e nei primi posti della classifica. La società non ha debiti. Poi, se progetto vincente significa vincere un campionato o alzare una coppa credo che sia nelle corde del Napoli. Ci sono dei miglioramenti da fare, ma tutti lavoriamo in quella direzione".

12.37 - Sui calciatori allenati.

"Mi hanno chiesto spesso di fare la mia, ma non riesco nemmeno a scegliere il portiere... Ho iniziato con, poi ho avuto van der Sar che anche se alla Juve non fece benissimo è stato un ottimo portiere. A Parma allenavo un giovanotto... Un tale di nome. Ci sono stati anchee Abbiati al Milan,e Diego Lopez al Real Madrid, Sirigu al Psg, Cech al Chelsea... Cristiano? Se decissi che è lui il migliore che ho allenato farei un torto ai vari Zidane, Ronaldo il brasiliano, Drogba,, Shevchenko e tutti gli altri".

ORE 12.27 - Queste le prime parole di Ancelotti: "Sono stato nove anni all'estero e non ho ricevuto mai un insulto. Mi ero scordato che qui si viene insultati. Dobbiamo migliorare la cultura dello sport e le infrastrutture, a partire dagli stadi come quello di Napoli. Tornare in Italia mi ha fatto ricordare quanto è bella, ma dobbiamo crescere molto".

ORE 11.51 - È arrivato, con qualche minuto di ritardo sull'orario stabilito, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, all'Università di Tor Vergata, dove riceverà il premio 'Etica nello sport'.

ORE 11 - Ricevuto il premio 'Etica nello Sport', l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, risponderà alle domande degli studenti della facoltà di medicina e chirurgia di Roma Tor Vergata.

