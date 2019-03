CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Una stagione finora che ha regalato poche soddisfazioni a Douglas Costa, frenato da tanti infortuni oltre ad alcuni comportamenti extra-campo che hanno fatto storcere il naso alla Juventus.

In attesa di tornare arruolabile per Allegri, il futuro del brasiliano resta in bilico: l'ex Bayern Monaco potrebbe essere sacrificato in estate dai bianconeri per finanziare ad esempio il colpo. Stando a 'Tuttosport' nelle prossime settimane dal Regno Unito potrebbero arrivare delle sostanziose offerte per il giocatore, che in Premier piace soprattutto al. I 'Red Devils' non sarebbero però l'unica squadra sulle tracce di Douglas Costa per la prossima estate.