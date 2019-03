CALCIOMERCATO JUVENTUS PRANDELLI GENOA ROMA / Prandelli ha ricominciato, in Italia, dal Genoa e sta portando i rossoblu' verso la salvezza. L'ex Ct della Nazionale, in una lunga intervista al 'Corriere dello Sport', ha parlato di alcuni retroscena della sua carriera. "Fu la Fiorentina a lasciarmi, non io a lasciare loro - ha spiegato - Mi dissero che avrebbero ridimensionato e che potevo andare dove volessi. La Juventus mi voleva, ma Della Valle sparò a zero su di me dandomi del traditore.

