CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA BAYERN / Nuova insidia per la Juventus e le altre big italiane. Federico Chiesa fa gola anche all'estero e dopo i top club di Premier League anche il Bayern Monaco starebbe pensando seriamente ad un'offensiva per il talento in forza alla Fiorentina come riporta 'Tuttosport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per le ultimissime di Clicca Qui ! La formazione bavarese è a caccia di un erede di Robben e Ribery, con il nazionale azzurro che farebbe capolino nella lista di Rummenigge e soci. Chiesa sembra comunque orientato a non lasciare la Serie A, con la Juve per adesso in pole su