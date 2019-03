CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Tempo di rinnovi in casa Juventus. Oltre a Rugani, sono maturi i tempi anche per il prolungamento di Mario Mandzukic con la formazione bianconera.

Il jolly d'attacco croato, attualmente in scadenza nel giugno 2020, allungherà il proprio matrimonio con la 'Vecchia Signora' per un'altra stagione: mancherebbe solo l'annuncio come scrive 'Tuttosport'. L'ex Bayern e Atletico, lo scorso gennaio nel mirino dei ricchi club cinesi, continuerà a percepire un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.