Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus: missione per Szoboszlai

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SZOBOSZLAI / L'Inter sfida la Juventus per Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo. Ieri, riporta 'Tuttosport', uno scout nerazzurro era presente allo stadio per il suo esordio da titolare con l'Ungheria nel match contro la Croazia. Marotta sembra intenzionato a tentare l'affondo per il centrocampita 18enne che piace molto anche alla dirigenza bianconera.

Intercettato di recente da Calciomercato.it, l'agente Esterhazy ha fatto il punto sul futuro di Szoboszlai: "Ad un certo punto della carriera, ogni giocatore vuole fare un'esperienza in un campionato top e ovviamente la Serie A è uno dei più importanti. Dominik non fa eccezione". Infine, tra i calciatori visionati negli ultimi giorni dall'Inter, ci sarebbero anche Roman Yaremchuk, attaccante del Gent e gli austriaci Sabitzer del Lipsia e Lazaro dell’Hertha Berlino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui