Calciomercato Juventus, Paratici in Portogallo: incontro con Mendes

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI MENDES / Missione portoghese per Fabio Paratici. Il d.s. della Juventus stasera è atteso al 'Da Luz' di Lisbona per la gara del Portogallo contro la Serbia, durante la quale avrà modo di osservare alcuni obiettivi bianconeri.

Tuttavia, la presenza del dirigenze allo stadio non sembra finalizzata soltanto all'osservazione dei calciatori in campo, ma potrebbe produrre concrete novità per il mercato juventino: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Allo stadio, questa sera, come riporta 'Tuttosport', sarebbe atteso anche Jorge Mendes, super agente di Cristiano Ronaldo e svariati talenti portoghesi: sarà probabile, quindi, un vertice tra la dirigenza juventina e il noto procuratore. Il difensore Ruben Dias è un profilo che piace molto alla Juventus, la quale segue anche la crescita di Joao Felix, che ha già una valutazione superiore ai 100 milioni di euro: entrambi i calciatori, assistiti da Mendes, sono considerati tra i migliori prospetti del Benfica.

