Calciomercato Milan, fatta per il riscatto di Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO CHELSEA / Bakayoko è ormai un imprescindibile del Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista francese ha conquistato i rossoneri, che sono decisi a riscattarlo in estate dal, come confermato sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport'. La cifra pattuita () è un investimento importante, ma non spaventa più. Le qualità del giocatore sono sotto gli occhi di tutti enon potrà farne a meno nella prossima stagione, quando servirà un Diavolo competitivo anche in Europa.