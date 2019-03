CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI DIAWARA VERDI DE LAURENTIIS / "Con Ancelotti abbiamo fatto tesoro di chi è più corretto per il suo gioco e chi, pur essendo un grandissimo campione e di prospettiva, forse è meglio che giochi altrove". Aurelio De Laurentiis, sollecitato ieri dai cronisti prima del vertice tra FIGC e delegazione cinese, ha esplicitato le linee guida per la prossima stagione: via i calciatori che hanno deluso quest'anno, dentro profili più giusti per il gioco ancelottiano. Nella rosa azzurra, in effetti, sono molteplici gli elementi che non hanno reso secondo le aspettative; su di loro resta vigile lo sguardo dei club italiani, tra i quali spicca il Milan, alla ricerca di rinforzi tra centrocampo e attacco: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, pronto l'assalto a Verdi e Diawara

Calciomercato.it fa il quadro sui calciatori delche interessano ai rossoneri.

Partendo dal centrocampo, già a gennaio Diawara è finito nel mirino del Milan, che ha però chiuso la sua sessione invernale con i colpi Paquetà e Piatek. I rossoneri, che per la linea mediana seguono anche Sensi del Sassuolo, potrebbero approfittare della messa in vendita del calciatore per presentare la gusta offerta al Napoli. Classe 1997, Diawara è un mediano di rottura con discrete doti di palleggio: arrivato in azzurro nel 2016, però, non ha dato seguito alla sua crescita. Passando al reparto offensivo, invece, anche Simone Verdi ha vissuto una stagione complicata tra infortuni e prestazioni incolori. Il suo è un profilo che potrebbe piacere molto alla dirigenza milanista, alla ricerca di un esterno d'attacco: dopo una sola stagione in Campania, dal canto suo, il calciatore potrebbe gradire l'ipotesi lombarda.

