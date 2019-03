Calciomercato Juventus, futuro Kean: la partita con Raiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN RAIOLA / Moise Kean è l'uomo del momento. La Juventus vuole tenerselo stretto e il ds Paratici e Nedved sono in pressing sul suo procuratore, Mino Raiola, per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta 'Tuttosport', i rapporti con l'agente dell'attaccante sono buoni e dovrebbero scongiurare una separazione. Ma il valore del giocatore è già cresciuto viste le sue prestazioni e serviranno le adeguate garanzie tecniche: Kean vuole l'Europeo 2020 con la Nazionale e nella prossima stagione vuole giocare di più. Nel caso in cui ci fosse la rottura, occhio al pressing di, già molto insistente a gennaio.