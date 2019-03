CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri prende tempo. Il tecnico toscano - come riporta 'Rai Sport' - non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro, con la Juventus che spingerebbe per la riconferma e il rinnovo dell'ex allenatore del Milan.

Se Allegri dovesse lasciare Torino, nel suo futuro non ci sarebbe però l'dell'estimatore Marotta: il mister livornese gradirebbe un'esperienza all'estero e in particolare in Premier League. Sulla sue tracce ci sarebbero