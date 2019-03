Calciomercato Inter e Milan, il Real Madrid 'scarica' Bale: le ultime

CALCIOMERCATO INTER MILAN BALE REAL MADRID / Futuro sempre più in bilico per Gareth Bale.

Secondo quanto riportato da 'As', infatti, nella prossima estate ilsarebbe pronto a sacrificare l'esterno gallese per arrivare ad una delle stelle da tempo accostate ai 'Blancos' come

Il club spagnolo si libererebbe così del pesante contratto dell'ex Tottenham, che è il più pagato in rosa con 14 milioni di euro annui. Diverse le pretendenti per il 29enne, con Inter e Milan alla finestra pronte ad approfittare di un'eventuale occasione di mercato. Nel frattempo, secondo 'Transfermarkt' il cartellino del giocatore si sarebbe svalutato ulteriormente da 90 a 70 milioni di euro.

