CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO JUVENTUS / Protagonista con la Roma, in Nazionale e anche sul calciomercato. Nicolò Zaniolo dribbla le voci sul suo futuro dopo la foto postata su Instagram con Moise Kean, gioiello della Juventus e ieri a segno per la prima volta in azzurro con la Finlandia: "Moise è il mio compagno di stanza. Ci siamo fatti una foto insieme sui social, ma non c'è niente dietro. Non ci sono riferimenti al mercato o alla Juve, siamo solo amici - le parole d Zaniolo a 'Rai Sport' - Ci conosciamo dall'Under 19: stiamo bene insieme perché siamo simili e ci piace scherzare. Non ero sicuro partisse bene, ma ci speravo e gli ho detto che avrebbe segnato.

Sono contento che ci sia riuscito".

ROMA E DI FRANCESCO - "L'esordio è stata una grande emozione, un altro sogno che ho realizzato quest'anno, ma so benissimo che devo restare con i piedi per terra. Dopo la prima partita in Champions contro il Real e il primo gol in Serie A con il Sassuolo non capivo più niente. A Di Francesco devo tanto perché insieme a Mancini è stato il primo a credere in me. Mi ha spiegato come comportarmi fuori dal campo. Sa come rapportarsi con le persone. Mi è dispiaciuto che sia andato via, è un discorso personale perché lo ritengo bravissimo. Ora c'è Ranieri: dovrò dare il massimo per lui. Ha esperienza, sa come ci si deve comportare a Roma e poi è uno che ha vinto in carriera. Totti? Mi dà consigli, su come allenarmi, come giocare e come comportarmi. Si vede che è un campione anche fuori dal campo. Mi ripete spesso di restare con i piedi per terra e mi dice che ad arrivare ci vuole un attimo, ma per restare a un certo livello è durissima".

