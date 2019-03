RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2020 / Non solo Olanda-Germania. Stasera in campo anche un'altra big del calcio europeo come il Belgio nelle Qualificazioni ad Euro 2020: le 'Furie Rosse' hanno replicato il successo contro la Russia, con Hazard ancora protagonista.

Vittorie anche per, entrambe a punteggio pieno come la selezione belga nei rispettivi raggruppamenti.

I RISULTATI DELLA SERATA:

Gruppo C

Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1

30' Evans; 33' Stasevich (B); 87' Magennis

Olanda-Germania 2-3

Sané; Gnabry; 48' de Ligt (O); 63' Depay (O); 90' Schulz

Classifica: Irlanda 6 punti; Germania e Olanda 3; Estonia e Bielorussia 0

Gruppo G

Slovenia-Lettonia 1-1

34' Zajc; 47' Bardhi (M)

Polonia-Lettonia 2-0

76' Lewandowski; 84' Glik

Classifica: Polonia 6 punti; Israele e Macedonia 4 punti; Slovenia 2; Lettonia e Austria 0

Gruppo I

Cipro-Belgio 0-2

10' Hazard; 18' Batshuayi

Classifica: Belgio 6 punti; Cipro, Russia, Kazakistan e Scozia 3; San Marino 0

