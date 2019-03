QUALIFICAZIONI EURO 2020 OLANDA GERMANIA / Spettacolo ed emozioni a non finire alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam. La Germania passa sul campo dell'Olanda grazie ad un gol nel finale di Nico Schulz. Il laterale di proprietà dell'Hoffenheim spegne la rimonta della squadra di Koeman, sotto 2-0 al termine del primo tempo prima delle reti di de Ligt e Depay.

Dile marcature iniziali in casa tedesca. La Germania raggiunge così gli 'Orange' in classifica, in un gruppo C momentaneamente guidato dall'

OLANDA-GERMANIA 2-3

15' Sané (G), 34' Gnabry (G), 48' de Ligt (O), 63' Depay (O), 90' Schulz (G)

CLASSIFICA GRUPPO C: Irlanda del Nord 6; Germania*, Olanda 3; Estonia*, Bielorussia 0

*Una partita in meno

