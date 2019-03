CALCIOMERCATO JUVENTUS JOVIC / Non solo Ruben Dias. Fabio Paratici è atteso domani al 'Da Luz' di Lisbona per assistere a Portogallo-Serbia e scrutare da vicino il difensore portoghese. Ma sotto la lente d'ingrandimento del capo area sport della 'Vecchia Signora' non ci sarebbe soltanto il centrale del Benfica. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Paratici osserverà con interesse anche la prestazione di Luka Jovic nell'incrocio che vedrà opposta la squadra capitana da Cristiano Ronaldo alla selezione serba.

Il 21enne attaccante dell'Eintracht Francoforte - giustiziere dell'Inter negli ottavi di Europa League - nella stagione in corso si è messo in mostra a suon di grandi prestazioni e gol (22 complessivi nelle varie competizioni), attirando anche l'interesse del sodalizio campione d'Italia. Numeri che non hanno lasciato indifferente Paratici, che aveva iniziato a seguire il profilo del giovane talento già ai tempi del Benfica. Jovic per completezza e senso del gol intriga e non poco la dirigenza della Continassa, soprattutto in ottica futura indipendentemente dalla conferma o meno dell'altro 'Next Gen' Kean.

La strada per il cartellino di Jovic è comunque piena di insidie. Ad iniziare dalla forte concorrenza del Barcellona, che come la Juve seguirà domani sera con i propri osservatori il giocatore nella sfida con il Portogallo. Da non sottovalutare inoltre la valutazione dell'Eintracht, che per sedersi al tavolo e trattare parte da una base di 55-60 milioni di euro. Il nazionale serbo, che in Serie A piace anche all'Inter, è stato rilevato nell'estate 2017 in prestito biennale dal club di Bundesliga, che a fine stagione lo riscatterà dal Benfica per una cifra intorno ai 6 milioni.

