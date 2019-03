CALCIOMERCATO INTER PALACIOS REAL MADRID / Il Real Madrid si ritira dalla corsa per Exequiel Palacios, centrocampista del River Plate seguito anche dall'Inter.

Secondo quanto riportato da 'AS', con l'arrivo di Ederi 'Blancos' hanno infatti esaurito gli slot disponibili per il tesseramento di calciatori extracomunitari.

CLICCA QUI per le ultimissime di calciomercato e non solo! Il club nerazzurro balza così in pole per il talento argentino classe 1998.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui