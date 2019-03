CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Matthijs de Ligt sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Il gioiello dell'Ajax è nel mirino della Juventus, con PSG e soprattutto Barcellona avversari comunque pericolosissimi per i bianconeri nella corsa al 19enne difensore.

Pilastro dei 'Lancieri' e della retroguardia dell', de Ligt stasera è stato però sfortunato protagonista nel match contro la(valido per le Qualificazioni ad Euro 2020) di uno scivolone nella propria area che ha dato il via libera al gol del vantaggio tedesco con. Inevitabili le reazioni social di tifosi juventini e non, con alcuni che hanno ironizzato anche sulla valutazione - oltre i 60 milioni di euro - del giovanissimo centrale dell'Ajax.