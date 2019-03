CALCIOMERCATO FIORENTINA PICCINI NAZIONALE / E' stata una delle sorprese di Roberto Mancini, Piccini ha giocato dal primo minuto, nel ruolo di terzino destro, Italia-Finlandia.

Il calciatore è oggi in forza al Valencia ma l'Italia è sempre nel cuore: "È molto soddisfatto per il debutto da titolare in Nazionale. Fiorentina? Non gli fu data una chance per giocare con la squadra dove è cresciuto e per la quale tifa - ammette l'agente Dario Ristori a 'Radio Sportiva' - Firenze è sempre nel suo cuore, ma i matrimoni si fanno in due..."