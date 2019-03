Serie A, gare in Cina: la rivelazione di Miccichè

SERIE A MICCICHE' / Nessuna gara di Serie A in terra orientale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A rivelarlo è stato Gaetano, presidente della Lega di A: "Credo che non sia una strada percorribile per i prossimi anni, ma si può ragionare sulla Supercoppa e su alcune partite di Coppa Italia - le sue parole riportate da 'Ansa' - Per il campionato obiettivamente siamo ancora lontani dal fare ragionamenti seri".