CALCIOMERCATO MILAN SERIE A INTER JUVE OLANDA-GERMANIA / Alla 'Johann Cruyff Arena' di Amsterdam fa in scena stasera una delle partite più attese delle Qualificazioni ad Euro 2020. I padroni di casa dell'Olanda sfidano la Germania: sarà un match interessate per tantissimi aspetti ma anche in chiave calciomercato. Siamo sicuri che gli occhi di tantissimi scout saranno punti ad Amsterdam.

Ci saranno certamente quelli della Juventus che continuano a coltivare il sogno de Ligt. Il centrale dell'Ajax piace a club importanti come Barcellona e Psg e stasera sarà impegnato contro l'attacco tedesco.

Restando in casa Orange gli altri giocatori che verranno seguiti con interesse sono certamente. I due attaccanti, che completeranno il tridente offensivo con Babel, sono obiettivi del, che è intenzionato ad aggiungere linfa nuova sugli esterni. Ma per il calciatore classe 1997 del Psv dovrà fare i conti anche con i cugini dell'I nerazzurri hanno anche sul taccuino il nome di, pronto al salto di qualità dopo l'ottima stagione con Gasperini. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Tra i tedeschi, invece, c'è tanta curiosità di capire come giocherà Kroos, che sta vivendo un periodo di appannamento con la maglia del RealMadrid. Se dovesse dire addio ai Blancos, in estate è pronta a scatenarsi una vera e propria asta internazionale

