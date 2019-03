Juventus, il pronostico di Del Piero sulla Champions League

JUVENTUS DEL PIERO CRISTIANO RONALDO / Alex Del Piero fa il punto sulla stagione della Juventus. L'ex capitano bianconero ha elogiato Cristiano Ronaldo e ha pronosticato una futura vittoria della Champions League: "Finali perse? Ogni finale era diversa: in alcune non erano favoriti, in altre ebbero una brutta giornata. E' difficile dire esattamente cosa succede.

Raggiungere la finale è già un grande risultato - le sue parole a 'Marca' - L'ultimo passaggio è importante, ma penso che vinceranno nuovamente la Champions League. Hanno raggiunto la finale due volte nelle ultime quattro stagioni e hanno vinto sette scudetti di fila. Questa Juventus sta facendo la storia".

CRISTIANO RONALDO - "Lui è un campione che ha già vinto la Champions. E' concentrato su quell'obiettivo, la Juve lo ha preso per questo e il piano fino a ora sta andando alla perfezione. Sorpreso dal suo acquisto? Sì, un po '... ma non molto. Cristiano poteva scegliere la squadra che voleva nel mondo e scegliere la Juventus era un grande affare".

