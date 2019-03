Calciomercato Milan, Cutrone cambia il futuro di André Silva

CALCIOMERCATO MILAN ATTACCANTE CUTRONE SILVA ANDRE / L'esplosione di Piatek è stata per molti inaspettata. Dopo il grande inizio di stagione con il Genoa, il bomber polacco ha continuato a segnare sia con la maglia del Milan che con quella della Polonia. I rossoneri, dopo anni complicati, hanno finalmente trovato la loro punta di diamante. A farne le spese, un po', è stato Patrick Cutrone, che con l'arrivo dell'ex Grifone, sta faticano ad imporsi. Mesi non certo facili che hanno alimentato i rumors circa un suo possibile addio in estate.

le squadre che sembrerebbero maggiormente interessante alla punta italiana ma le ultime parole dell'agente di Cutrone , sembrano spazzare via ogni dubbio: l'attaccante e il Milan saranno ancora insieme anche la prossima stagione.

Con Cutrone saldamente al Milan, viene meno un'ipotesi di calciomercato, trapelata in questi giorni, che avrebbe portato i rossoneri a puntare nuovamente su AndréSilva, come vice Piatek. Un'ipotesi questa, dunque, da scartare, che porterà Leonardo e Maldini a trovare una nuova sistemazione al portoghese: il riscatto da parte del Siviglia si sta facendo complicato ma Mendes non dovrebbe avere problemi a trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Come più volte detto, al calciatore potrebbero interessarsi, oltre al Barcellona, anche squadre in ottimi rapporto con il procuratore portoghese come Monaco, Valencia, Wolves e Juventus. Il Milan spera di poter incassare almeno 35 milioni di euro, cifra che aveva concordato con il Siviglia per il riscatto.

