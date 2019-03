CALCIOMERCATO ITALIA KEAN BARELLA / Con un netto 2 a 0 alla Finlandia, ieri è partito il cammino dell'Italia verso Euro 2020. La Nazionale di Mancini si è presentata in campo con diversi volti nuovi, tra i quali quello di Moise Kean, giovane attaccante classe 2000 della Juventus. Il progetto azzurro è ormai chiaro: far crescere le nuove promesse per arrivare pronti alla 60a edizione della competizione europea. Molte di queste, però, quando ci apprestiamo ad avvicinarci al mercato estivo, non hanno certezze sulle loro destinazioni: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Proprio Kean, andato in rete ieri, ha il futuro in bilico: permanenza alla Juve o cessione, data la suggestiva idea di uno scambio con l'Ajax per arrivare al difensore de Ligt. Calciomercato.it fa il quadro sulle indiscrezioni che circondano i protagonisti del nuovo corso italiano.

Calciomercato, non solo Kean: futuro incerto per i talenti di Mancini

Tra Serie A e calcio internazionale, sono tanti i club pazzi per il made in Italy.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Partendo dalla porta, ilsi gode la crescita di, divenuto ormai titolare anche tra i pali della Nazionale: su di lui restano vigili le migliori società europee, Juventus compresa. I cugini dell', invece, valutano, protagonista di un'ottima stagione al. In difesa, ieri è stata positiva la prova di Piccini, che può interessare a molteplici club italiani , essendo stato accostato a Juve,; attualmente all', invece,ha già da tempo catalizzato le attenzioni di Inter, Juve e Roma, che la prossima estate potrebbero tentare l'affondo decisivo. Spostandoci a centrocampo,delpiace soprattutto a Milan e Napoli, mentre i giallorossi vogliono il rinnovo di, seguito con interesse dalla capolista; anche Nicolòsembra ormai pronto al salto di qualità, su di lui ci sono le migliori società italiane (Juve, Inter, Napoli, Milan e Roma) e straniere (Premier League in pole). In attacco, detto di Kean, restano i dubbi sul destino di, attualmente out dalla Nazionale per problemi fisici: il talento dellasarà l'italiano più richiesto della prossima sessione, considerando già i tanti club interessati (dalla Juventus al Real Madrid).