NAPOLI DE LAURENTIIS SERIE A ANCELOTTI / A margine del vertice tra Figc e delegazione cinese, ha parlato il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Ai microfoni di 'Sportmediaset' si è soffermato soprattutto della sua idea di portare qualche big match diin giro per l'Europa: "Io approfitterei del break del mese di agosto per iniziare con qualche assaggio di qualche nostra partita di cartello in giro per l'Europa. Se ci potessimo far dare un bellissimo stadio a Parigi, un altro a Londra, un altro a Berlino o a Madrid o a Barcellona perchè non cominciare lì il nostro campionato? Non tradiremmo i tifosi perchè sarebbero tutti a mollo e in quel mese abbandonano le città". Sue il Napoli invece: "E' stato un anno dove abbiamo, grazie ad Ancelotti, sperimentato tutte le potenzialità di tutti i giocatori che avevamo a disposizione e quindi abbiamo anche fatto tesoro di chi è più corretto per un gioco ancelottiano e chi invece, pur essendo un grandissimo campione di grandi prospettive, forse è meglio che giochi da qualche altra parte".