CALCIOMERCATO ROMA GONALONS SIVIGLIA / Maxime Gonalons è arrivato al Siviglia in prestito dalla Roma nell'estate scorsa, ed ora dopo tanti infortuni sembra finalmente pronto a dire la sua. Lo stesso centrocampista francese ai microfoni di 'AS' ha confessato le sue intenzioni per il prossimo futuro: "Il mio desiderio è rimanere qui, ma sono sotto contratto con la Roma e non voglio che questo adesso focalizzi la mia attenzione. Voglio giocare più partite possibili, aiutare la squadra e poi si vedrà.

Ma sì, mi sento bene qui e perché non continuare? Ci saranno le trattative, vedremo”. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato

Gonalons da una manciata di giorni ha ritrovato proprio a Siviglia anche Monchi dopo il suo addio alla Roma: "Ci rivedremo molto presto. È un piacere che sia tornato, è stato lui a portarmi alla Roma, spero che continui a dare così tanto a questa squadra. Il fatto che Monchi sia tornato porterà certamente esperienza e calma. Tutto tornerà ad andare per il meglio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui