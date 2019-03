MILAN PIRLO GATTUSO/ Andrea Pirlo, leggenda del calcio italiano, è a Liverpool in occasione della sfida fra le leggende dei Reds e le glorie del Milan giocatasi ieri nella meravigliosa cornice di Anfield. Oggi invece, per gli ex giocatori rossoneri, è tempo di relax, magari con un riferimento proprio al simbolo della città inglese: i Beatles.

Sul profilo Instagram di Pirlo è infatti apparsa una foto conedmentre attraversano la strada ricordando lo storico scatto del gruppo musicale britannico ad Abbey Road. Nel giro di poche ore, il post ha spopolato sul web e, al momento, ha quasi raggiunto i 300mila "Mi piace". Per le ultime notizie sul calcio nostalgico---> clicca qui!