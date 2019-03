CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA JUVENTUS INTER LIVERPOOL BAYERN / La crescita esponenziale di Federico Chiesa ha attirato inevitabilmente le mire di alcuni tra i migliori club italiani. Sul classe 1997 viola ci sono Roma, Inter e soprattutto Juventus, ma anche al di fuori dei confini nazionali sembrano essersi accorti di lui. Come riportato da 'Repubblica', le probabilità che Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina, lasci il club viola in estate sono alte e non è detto che nel suo futuro ci sia proprio la Serie A.

Su di lui ci sarebbero anche gli occhi di Liverpool e Bayern Monaco che vorrebbero presto sedersi al tavolo delle pretendenti.ha chiesto alla dirigenza 'Reds' di informarsi sul figlio d'arte, che potrebbe essere l'esterno d'attacco perfetto per il gioco dei suoi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dall’altra parte il Bayern è alla ricerca di un esterno offensivo capace di cambiare la partita. Identikit che sembra corrispondere proprio a Chiesa. Dal canto suo la squadra bavarese, come affermato anche dal presidente Hoeness, è pronta a spendere sul mercato per ricostruire una grande squadra dopo il fallimento dell'ultima Champions League.

