CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA LIVERPOOL/ Oltre ad essere accostato all'Inter, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, negli ultimi giorni sarebbe entrato nel mirino anche del Liverpool di Jurgen Klopp.

Il club che gioca le sue partite in casa ad Anfield potrebbe puntare su La Joya per rinforzare ancor di più un reparto, quello offensivo, già ricco di campioni fra i quali spicca il nome di Mohamed. Per le ultime notizie sul mercato dei bianconeri---> clicca qui!

Stando però a quanto riportato dal 'Liverpool Echo', i Reds non avrebbero intenzione di spendere cifre folli nella prossima sessione estiva di calciomercato e ciò complicherebbe non poco la trattativa per Paulo Dybala, così come quella per Matthijs de Ligt, obiettivo della Juventus e anch'egli accostato al club del Merseyside.

