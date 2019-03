CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO MANCHESTER UNITED / Tra il Napoli e l'esterno messicano Hirving Lozano si potrebbe presto presentare un ostacolo importante: il Manchester United. Secondo 'The Sun', i Red Devils infatti hanno messo l'attaccante messicano del PSV nella lista della spesa utile ad accorciare il gap con City e Liverpool in campionato, e sono pronti a fare una maxi offerta al club olandese.

Il valore di Lozano si attesta sui 40 milioni di euro, cifra che di certo non spaventa la dirigenza della società inglese che avrebbe anche aperto i primi colloqui con il rappresentante del calciatore. Il portafogli del Manchester United potrebbe fare la differenza, ma il Napoli dovrebbe mantenere il proprio vantaggio almeno per il momento. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.