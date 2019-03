CALCIOMERCATO BOLOGNA GONZALEZ MLS / Colpo in uscita in dirittura d'arrivo per il Bologna che si prepara a salutare Giancarlo Gonzalez.

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' il club felsineo ha infatti trovato l’intesa totale con iper il trasferimento del difensore in MLS. Si tratterà di una cessione a titolo definitivo con la compagine di LA che si prepara ad accogliere il centrale del Costa Rica. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.