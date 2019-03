CALCIOMERCATO JUVENTUS HUDSON ODOI/ Callum Hudson-Odoi, attaccante classe 2000 del Chelsea, è un obiettivo di calciomercato di molti top club europei fra i quali spiccano il Bayern Monaco e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2020, in questa stagione non ha trovato molto spazio sotto la guida di Maurizioe in estate potrebbe lasciare Stamford Bridge. Per le ultime notizie sui trasferimenti delle grandi d'Europa---> clicca qui!

Stando però a quanto riportato dal 'Mail', su di lui ci sarebbe ora anche l'interesse del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils, in ripresa in questa stagione dopo l'esonero di Josè Mourinho, potrebbero puntare su Hudson-Odoi per rinfrescare il parco attaccanti a disposizione del manager danese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui