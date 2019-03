CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE RAIOLA DE LAURENTIIS / Le polemiche delle ultime settimane sembrano rientrate anche per lasciar spazio ad un infortunio che terrà ancora per un po' ai box Lorenzo Insigne. Nonostante tutto però il futuro del folletto del Napoli non è ancora ben definito.

Stando a quanto riportato da 'Il Mattino', non va presa sottogamba la testardaggine dell'agente Minonel voler parlare nuovamente conper quanto riguarda il capitano azzurro. Il potente procuratore è consapevole che di fronte ad un'offerta monstre il patron del Napoli non alzerebbe barricate ed inoltre lo stesso Insigne potrebbe essere sensibile al richiamo della Premier League. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.

