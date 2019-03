CALCIOMERCATO CAGLIARI BARELLA ARSENAL INTER / Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e dell'Italia si è reso protagonista nella serata di ieri contro la Finlandia alla Dacia Arena, con il gol che ha aperto le marcature. L'ennesima prova di livello del giovane azzurro che la prossima estate diventerà inevitabilmente uno dei gioielli più lucenti del calciomercato italiano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Su di lui da tempo gli occhi die soprattuttoma stando a quanto scritto su Twitter dal giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Nicolò Schira, gli osservatori dell'erano presenti sulle tribune dell 'Dacia Arena' per assistere da vicino alla prestazione del centrocampista sardo in Italia-Finlandia. Nuove pretendenti quindi anche dalla Premier League per il Cagliari che dal canto suo continuerà a chiedere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.