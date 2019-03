CALCIOMERCATO ROMA MATHEUS GUEDES / Il difensore brasiliano classe 1999, Matheus Guedes, è sempre più vicino alla Roma. Stando a quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport', un'altra settimana e sarà libero di scegliere la propria destinazione, con il club giallorosso in pole position. Salvo colpi di scena il Guedes dovrebbe firmare un contratto con la Roma per concludere una trattativa iniziata già con Monchi e da portare a termine con Massara.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il diciannovenne difensore delè ad un passo come confermato anche dall’agente,, proprio ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Matheus è felicissimo di poter firmare per la Roma. Appena ha saputo dell’interesse reale del club ha cominciato a seguire le partite dei giallorossi". La Roma successivamente sarebbe quindi intenzionata a spedirlo in prestito, magari proprio in Serie A. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.