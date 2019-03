CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Il Napoli ha resistito lo scorso gennaio, quando una cessione di Allan avrebbe pesato troppo nella rosa di Ancelotti. In estate però le cose saranno diverse e per il centrocampista brasiliano l'ipotesi Psg non è affatto tramontata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ne parla oggi anche 'Il Mattino', secondo cui tra l'ex Udinese e la società transalpina ci sarebbe un accordo sull'ingaggio anche per la prossima stagione. Un'intesa che dovrà trovare poi il benestare del Napoli e di Aurelioche nel mercato invernale non si è smosso da una valutazione superiore ai 100 milioni di euro: una cifra che a fine stagione potrebbe scendere. Ecco allora che per 75 milioni di euro Allan potrebbe lasciare Napoli e accasarsi con sei mesi di ritardo al Psg. Una cifra che gli azzurri potrebbero poi reinvestire insieme al tesoretto Champions.