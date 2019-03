CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD REAL MADRID / Nei giorni scorsi si è parlato di un accordo tra Hazard e Real Madrid per il trasferimento del trequartista del Chelsea in Spagna: un affare con cifre da capogiro visto che l'intesa sull'ingaggio sarebbe stata trovata per una cifra intorno ai 16 milioni di euro a stagione per 5 anni.

Numeri da capogiro ai quali si aggiungono i 115 milioni di euro che vorrebbe il Chelsea per privarsi del suo uomo di maggior talento. Proprio Hazard dal ritiro delha risposto in maniera evasiva alle domande sul suo futuro: "Non c'è nulla, sono concentrato soltanto sulla gara contro il Cipro. Questa è l'unica cosa a cui sto pensando in questo momento".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui