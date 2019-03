CALCIOMERCATO LAZIO FOSU-MENSAH / Già accostato alla Lazio a gennaio, Fosu-Mensah torna di moda anche per l'estate: il difensore olandese sta continuando a non trovare spazio nel Fulham e in estate un cambio di maglia è quasi scontato, così come è certo che non resterà al Manchester United, società proprietaria del suo cartellino.

Tra le possibili destinazioni, riferisce il 'Corriere dello Sport, c'è proprio la: questa volta si parla di un possibile trasferimento a titolo definitivo con i 'Red Devils' che valuta il calciatore meno di 10 milioni di euro. Per portare a termine l'operazione però c'è da battere la concorrenza dell'che avrebbe individuato proprio nel 21enne il nome giusto per un'eventuale sostituzione di, infatti, può giocare sia come terzino destro che come difensore centrale.

