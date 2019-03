CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Kalidou Koulibaly sarà certamente uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. Il difensore senegalese è uno dei pezzi più pregiati che possa offrire la Serie A e le big d'Europa pensano da tempo a lui.

e anche ilsono sulle tracce del centrale africano, ma ora sembra spuntare una nuova pretendente, pronta ad offrire una cifra monstre alper assicurarsi le prestazioni del difensore. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.

Come infatti riferisce 'Il Mattino', i bavaresi sarebbero pronti ad offrire 110 milioni di euro al Napoli. Una proposta folle che potrebbe far vacillare il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha sempre detto no ad ogni offerta arrivata per Koulibaly. Possibile però che il numero uno azzurro rifiuti anche questa proposta. Koulibaly è un giocatore chiave per il Napoli di Ancelotti, in più è lui stesso a non spingere per una cessione.

