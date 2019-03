CALCIOMERCATO ROMA MONCHI CAMPOS / Prima di intervenire sul mercato, la Roma dovrà valutare attentamente la situazione per il ruolo di direttore sportivo.

Dopo l'addio di, il club giallorosso sta pensando ad un sostituto e una nuova pista porta in Francia, più precisamente al CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.

Come infatti riporta 'La Gazzetta Sportiva', oltre alle idee Ausilio e Petrachi, la Roma sta pensando anche a Luis Campos, 54enne portoghese, direttore sportivo del Lilla, con un passato prima da tecnico, poi da scout per il Real Madrid e infine da direttore tecnico del Monaco. Il suo modello resta però quello del Porto: una società abile a rivendere talenti ma a restare comunque ai vertici del proprio paese e in Europa.

