CALCIOMERCATO INTER KOVACIC / Per la serie a volte ritornano: Mateo Kovacic e l'Inter potrebbero incrociare nuovamente la loro strada. Il centrocampista croato, di proprietà del Real Madrid, è destinato a lasciare il Chelsea al termine della stagione. Con quale destinazione? Difficile ipotizzare un ritorno al 'Bernabeu' ed allora l'entourage del calciatore si sta guardando intorno, sondando il terreno con società potenzialmente interessate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra queste ci sarebbe anche l'Inter: come riferisce il 'Corriere dello Sport', nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti di Kovacic. Un sondaggio che avrebbe dato esito positivo anche se ancora non si può parlare di trattativa vera e propria: le parti hanno semplicemente constato che l'ipotesi di un ritorno a Milano è possibile. Ora nelle prossime settimane si andrà ad approfondire l'argomento considerando gli aspetti tecnici ed economici: da questo punto di vista, andrà anche capita l'intenzione del Real Madrid sul calciatore, cederlo nuovamente in prestito o a titolo definitivo?