INTER MILAN STADIO / Per cercare di stare al passo con i grandi club europei, serve uno stadio che porti fatturati. E in questo senso Milan e Inter lavorano da tempo ad un nuovo impianto. Questo almeno è ciò a cui pensano i rossoneri, mentre il club nerazzurro prende tempo. L'idea di ristrutturare il Meazza appare improbabile: al momento la pista più percorribile sembra quella di rifare tutto da zero, costruendo un nuovo impianto nell'area di San Siro.

Lo riporta 'La Gazzetta Sportiva', che sottolinea come entro fine aprile i progetti dovranno essere scremati fino ad arrivare alla soluzione migliore. Il piano verrà posto all'attenzione dell'Amministrazione comunale, che però non vorrebbe procedere con la demolizione di San Siro.

Il Milan però ritiene poco vantaggiosa la ristrutturazione, sia dal punto di vista economico che nel ricercare un impianto che possa ospitare le gare interne di campionato e coppe. Per questo i rossoneri valutano una soluzione che preveda l'utilizzo del Meazza mentre sorge accanto la nuova casa. L'Inter invece prende tempo, in attesa di adottare una linea definitiva.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui