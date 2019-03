JUVENTUS RONALDO TURNOVER / Fino alla gara con l'Udinese le aveva fatte tutte o quasi (saltò la gara con lo Young Boys per squalifica), ora per Cristiano Ronaldo le cose cambiano: dopo aver assistito da panchina e tribuna alla gara con i friulani e Genoa, il portoghese sarà gestito in maniera diversa da Massimiliano Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il ritorno in Nazionale rende ancora più necessario dosare le forze del furiclasse dellain vista del rush finale in Champions League: la doppia sfida con l'(10 e 16 aprile) è alle porte e il tecnico bianconero non spremerà più di tanto Ronaldo, visto che il discorso campionato sembra ormai chiuso. Così CR7 dovrebbe essere presente nella gara in casa contro l'per poi starsene a risposo per la trasferta di Cagliari; Allegri poi potrebbe risparmiare il portoghese anche nel match di Ferrara contro la, così da tenerlo tirato a lucido per il ritorno contro l'Ajax.