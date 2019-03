CALCIOMERCATO ROMA CRAGNO MANCINI / Parola d'ordine: rifondare. La Roma guarda al futuro e, in attesa di concludere la stagione con l'obiettivo della qualificazione in Champions League, si sonda il terreno per il ruolo dei post Monchi e Di Francesco. Allenatore e direttore sportivo sono le priorità in casa giallorossa, ma nel frattempo Massara si muove sul mercato e studia nuovi colpi da piazzare soprattutto in difesa. Come riporta 'La Gazzetta Sportiva', il reparto arretrato verrà rifondato: Manolas è vicino all'addio, con l'interesse di Juventus e Manchester United, ma anche dell'Atletico Madrid.

E un punto di domanda riguarda anche il futuro di, che hanno fornito prestazioni poco convincenti. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.

Per questo motivo la Roma studia già dei possibili colpi in difesa. E se in Italia si guarda soprattutto in casa Atalanta, con il grande interesse per Gianluca Mancini. Il difensore piace anche alle milanesi e alla Juventus, ma i giallorossi appaiono decisamente in pole position. All'estero invece si segue il centrale brasiliano Magalhaes, in forza al Lilla. Per la porta gli occhi sono puntati verso Cagliari: piace Alessio Cragno. Secondo la 'rosea' le trattative per l'estremo difensore dei sardi sono già avviate, ma in questo caso c'è da battere la concorrenza dell'Inter, che segue da tempo il giocatore.

