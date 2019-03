CALCIOMERCATO ROMA PANCHINA / Il futuro è tutto da scrivere e molto dipenderà da quel che accadrà in questo finale di campionato: la Roma del prossimo anno potrebbe essere molto diversa da quella vista in questa stagione, a partire dalla panchina. Ranieri è stato chiamato al posto di Di Francesco ma, salvo colpi di scena, a fine campionato saluterà nuovamente.

Chi al suo posto? I nomi in ballo per la panchina della Roma sono noti: da, per finire con

Tutte ipotesi italiane che dovranno essere avallate anche dal direttore sportivo che prenderà il posto di Monchi: anche qui la lista di pretendenti è ampia e va da Petrachi ad Ausilio, passando per un ritorno di Sabatini. Per il ruolo di ds ci sarebbe anche il portoghese Campos e in questo caso, riferisce il 'Corriere dello Sport', non sarebbe da escludere una pista straniera per la panchina con le ipotesi Bielsa e Jardim.

