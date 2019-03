CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / L'esplosione o meglio la conferma in maglia rossonera di Krzysztof Piatek, ha chiuso parecchi spazi in casa Milan a Patrick Cutrone. Il giovane centravanti comasco è stato impiegato con il contagocce da quando il polacco è arrivato a Milano e per lui si è parlato di un possibile trasferimento in estate. Sul classe 1998 ci sono Torino e Fiorentina, oltre a Borussia Dortmund ed Atletico Madrid.

CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.

Ma non è escluso che il giocatore possa restare in rossonero anzi, dalle parole dell'agente Giovanni Branchini dalle colonne de 'La Gazzetta Sportiva', sembra proprio questa la strada futura: "Patrick è assolutamente concentrato sul Milan. Non ha mai pensato di andare via e spera di poter dare il suo contributo nella conquista della Coppa Italia e della qualificazione in Champions League. Lui rispetta le scelte di Gattuso e le qualità dei suoi compagni. Sa benissimo che questa è una stagione di crescita e la concorrenza è stimolante, soprattutto quando ci sono all'orizzonte obiettivi importanti". Nessun accordo con altri club dunque: "Sono tutte voci false. Non abbiamo neppure mai parlato con nessuno e dei contatti per il futuro non sono nemmeno in programma".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui