CALCIOMERCATO INTER MILAN DE PAUL NAPOLI / Per Rodrigo de Paul la fila di pretendenti è lunga: Inter, Milan e Napoli si stanno dando battaglia per il trequartista argentino di proprietà dell'Udinese. Ad oggi, secondo quanto riferisce 'Tuttosport', gli azzurri sarebbero in vantaggio con De Laurentiis che potrebbe battere la concorrenza offrendo una cifra intorno ai 30 milioni cash, senza inserimento di contropartite come invece farebbero le due milanesi.

, direttore sportivo dei partenopei, sarebbe già lavorando all'intesa con l'agente del calciatore e intanto allarga il campo di orizzonte con la società friulana anche a Kevin, valutazione intorno ai 20 milioni di euro: anche in questo caso il dirigente del Napoli avrebbe avuto dei contatti con l'entourage del calciatore. Ma l'asse Napoli-Udinese non si limita soltanto a de Paul e Lasagna: nel mirino degli azzurri c'è anche il centrocampista, molto apprezzato da Ancelotti.