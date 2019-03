CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Debutto da titolare e gol con la Nazionale per Moise Kean, il "predestinato" a sentire chi, da Mancini a Bonucci, lavora con lui sul campo. Ed in effetti l'attaccante classe 2000 ha dimostrato di poter stare già da ora tranquillamente nel mondo dei grandi da protagonista. Allegri lo ha tenuto in naftalina per tutta la prima parte di stagione - ma la qualità della rosa della Juventus è un alibi difficile da contraddire - ma nelle ultime settimane gli sta concedendo più spazio, tanto da schierarlo in campo anche nella gara contro l'Atletico Madrid. Kean sul terreno di gioco non ha mai deluso le aspettative, confermando con i fatti le grandi attese che ci sono sul suo conto: 7 presenze e 3 gol in stagione con una media di una rete ogni 61 minuti.

Calciomercato Juventus, conferma o addio: Kean al bivio

Numeri importanti come importante è la decisione sul suo futuro.

Il contratto è in scadenza a giugno 2020 e quindi da tempo si lavora ad un possibile rinnovo anche se certezze sulla sua permanenza in bianconero non ce ne sono: sia la scorsa estate che a gennaio, Raiola e club hanno deciso di dire no alle tante offerte che sono arrivate per il ragazzo, preferendo farlo maturare al fianco di campioni come Cristiano Ronaldo. Scelta che, ad oggi, sembra essersi rivelata giusta ma il prossimo anno non potrà essere ancora di solo panchina. Lo sa bene la Juventus, così come il procuratore del calciatore: il problema è trovare la giusta soluzione. I bianconeri non vorrebbero perdere il 'predestinato', per questo studiano la soluzione ideale per conservare quanto meno il potere di riacquisto in caso di cessione a titolo definitivo. Si è parlato della possibilità di un inserimento nella trattativa con l'Ajax per de Ligt ma i 'Lancieri' non vorrebbero il diritto di recompra a favore della Juventus. I tifosi si sono espressi chiaramente dalla parte della conferma in bianconero di Kean ed intanto il contratto in scadenza 2020 può diventare una tentazione per molte squadre...

